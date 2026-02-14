Il progetto dell’orto didattico a Lucernate ha preso forma, coinvolgendo attivamente i cittadini nel lavoro di rinnovamento. La creazione di un’area con tavoli e panche mira a favorire incontri e attività all’aperto, trasformando lo spazio in un punto di aggregazione. Questa iniziativa, iniziata alcuni mesi fa, sta attirando sempre più persone che vogliono partecipare alla cura del giardino condiviso.

Il "Giardino condiviso" di Lucernate sta diventando realtà e apre le porte del cantiere ai cittadini. Questa mattina dalle 10.30 sarà possibile visitare il Giardino che si trova in via Verbania, angolo via Piemonte, conoscere il progetto e, magari, collaborare proponendo attività e idee. Il Giardino condiviso rientra nei progetti della Strategia di sviluppo urbano sostenibile e la frazione di Lucernate è sede di diversi interventi per la riqualificazione delle aree verdi e le piste ciclabili che conducono verso il centro cittadino. Il Giardino sta nascendo in prossimità della scuola primaria Frontini, della biblioteca e del centro civico: interamente recintato, avrà due casette di servizio, per l’accoglienza e il ricovero degli attrezzi, uno spazio pavimentato con tavoli e panche, un orto didattico, un frutteto di varietà antiche, piante aromatiche e altre specie da fiore e da bacca per l’avifauna e gli insetti utili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: Orto didattico, area con tavoli e panche. Il Giardino condiviso diventa realtà

