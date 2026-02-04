L’allerta meteo in Emilia Romagna resta alta. Il fiume Reno è in piena, sopra la soglia gialla, e si estende dall’Appennino a Porretta Terme fino alla Bassa. I livelli dell’acqua sono in aumento e la Protezione Civile monitora attentamente la situazione. Le scuole e le strade nelle zone più a rischio sono state già messe in allerta.

Bologna, 4 febbraio 2026 – Il fiume Reno sopra la soglia gialla dall’Appennino (a Porretta Terme) fino alla Bassa. Il Samoggia che supera il primo livello di allerta a Bazzano. Il Sillaro in ‘giallo’ a Castel San Pietro così come anche il Ronco a Meldola. Come annunciato dall’ allerta meteo, continua a piovere su tutta l’Emilia Romagna e sopra ai 900 metri di quota nevica. E anche questa neve, viste le temperature non glaciali, è destinata a sciogliersi e a finire negli alvei dei fiumi. E intanto, prosegue la prima tracimazione del 2026 della Diga di Ridracoli. Allerta gialla per le piene dei fiumi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fiumi in piena in Emilia Romagna: nuova allerta meteo gialla per il 5 febbraio 2026

Approfondimenti su Reno Fiume

È stata diramata un’allerta meteo gialla in Emilia Romagna, segnalando possibili criticità legate alle condizioni climatiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Reno Fiume

Argomenti discussi: Ondata di maltempo sulla Toscana, allagamenti e fiumi in piena; Maltempo. Cedimenti a Sciacca e Siculiana, fiumi in piena e viabilità a rischio - Autore: Calogero Parlapiano | Attualità; Pioggia battente, alberi caduti e fiumi sorvegliati speciali. La diretta del maltempo in Toscana; Maltempo in Toscana, il fiume Cecina esonda nel Pisano. Agenti si tuffano in un sottopasso nel Livornese e salvano anziano.

Maltempo in Ciociaria, fiumi in piena e scuole chiuse: allerta totaleUn’ondata di maltempo sta colpendo duramente la Ciociaria, dove piogge intense e temporali hanno provocato l’innalzamento dei corsi d’acqua, smottamenti e ... thesocialpost.it

Fiumi in piena in Maremma e la pioggia continuaIl maltempo continua a interessare la Maremma e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è impegnato in un costante monitoraggio del reticolo idraulico della provincia di Grosseto, con particolare atten ... corrieredimaremma.it

Emilia Romagna Meteo. Florian Christl · Natural. Nevica a Fanano (MO) a soli 640 metri di quota alle ore 9:10 del 4/02 Video Riccardo. - facebook.com facebook

Meteo Emilia-Romagna, le previsioni: “Ancora pioggia, il sole si vedrà solo per poche ore” x.com