Allerta gialla in Emilia-Romagna | i fiumi sono sorvegliati speciali

L’allerta gialla in Emilia-Romagna è stata diramata a causa delle recenti piogge abbondanti, che hanno fatto salire i livelli dei fiumi e aumentato il rischio di esondazioni. Da mezzanotte del 15 febbraio, le autorità monitorano attentamente i corsi d’acqua, in particolare il Po e il Reno, che ora vengono considerati

Nessun fenomeno significativo previsto, ma livelli dei fiumi ancora alti in pianura e possibili frane nelle aree collinari. A Bologna nuvole al mattino e schiarite dal pomeriggio La criticità idraulica riguarda in particolare la pianura centrale, dove la situazione è legata alla propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia e Reno. I livelli restano superiori alla soglia 1 e, in alcuni tratti del Secchia, potrebbero localmente avvicinarsi alla soglia 2. Una situazione che continua a richiedere monitoraggio, anche in assenza di nuove precipitazioni rilevanti. Nelle aree montane e collinari non si escludono fenomeni franosi localizzati, soprattutto sui versanti più fragili dal punto di vista idrogeologico.

