Condizioni meteo avverse | la Protezione civile dirma l' alerta gialla il sindaco raccomanda prudenza
Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha annunciato che la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per il maltempo. La città deve prepararsi a possibili piogge e venti intensi, e il primo cittadino invita i cittadini a stare attenti e a seguire le raccomandazioni.
Avviso valido fino alla mezzanotte dell’11 febbraio. Raccomandazioni su spostamenti, aree a rischio e comportamento in caso di maltempo Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha informato la cittadinanza che il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo-idrogeologica di livello giallo legato a condizioni meteorologiche avverse. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alle ore 24 dell’11 febbraio. Tra le principali indicazioni rivolte alla popolazione vi sono l’evitare la sosta su ponti, passerelle, argini e nelle vicinanze di corsi d’acqua, non occupare la carreggiata per consentire l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso, allontanarsi da locali seminterrati soggetti ad allagamento e non attraversare sottopassi o guadi durante o subito dopo piogge intense.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Agrigento Protezione civile
Freddo e condizioni meteo instabili: scatta l'allerta gialla della Protezione civile
Vento forte e onde alte: il Comune di Melito invita alla prudenza per le avverse condizioni meteo in arrivo
Il Comune di Melito Porto Salvo ha avvisato i cittadini di stare attenti.
Ultime notizie su Agrigento Protezione civile
Argomenti discussi: Venerdì 6 febbraio allerta gialla per rischio idraulico e per condizioni meteo avverse per mareggiate; Nuovi avvisi di allerta gialla e condizioni meteo avverse dalla mezzanotte alle 18.00 di domani 6 febbraio; Meteo, maltempo al Sud e allerta arancione in Sardegna. Le previsioni; Bari Puglia – AVVISO CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE.
Vento e mareggiate in arrivo, avviso di condizioni meteo avverseE' in peggioramento il tempo in Sardegna. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse dalle 9 di mercoledì sino alle 6 del 13 febbraio. rainews.it
Allerta Meteo, a Melito previsti vento e forti mareggiate: condizioni avverse, gli avvisi del Comune alla popolazioneSi informa la cittadinanza che il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. A partire dalla serata di oggi, martedì 3 febbraio 2026, e p ... strettoweb.com
Lo svolgimento dei lavori è legato alle condizioni meteo: in caso di maltempo, l’orario di inizio dell’intervento sarà posticipato - facebook.com facebook
Ancora una volta, partendo in condizioni meteo proibitive, chi ha preso il mare ha dimostrato che partire spesso non è una scelta, ma l’unica possibilità di salvezza. Nel pressoché totale silenzio dell’Italia e dell’Europa, nel Mediterraneo si continua a morire. # x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.