Condizioni meteo avverse | la Protezione civile dirma l' alerta gialla il sindaco raccomanda prudenza

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha annunciato che la Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per il maltempo. La città deve prepararsi a possibili piogge e venti intensi, e il primo cittadino invita i cittadini a stare attenti e a seguire le raccomandazioni.

Avviso valido fino alla mezzanotte dell'11 febbraio. Raccomandazioni su spostamenti, aree a rischio e comportamento in caso di maltempo Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha informato la cittadinanza che il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo-idrogeologica di livello giallo legato a condizioni meteorologiche avverse. Il provvedimento rimarrà in vigore fino alle ore 24 dell'11 febbraio. Tra le principali indicazioni rivolte alla popolazione vi sono l'evitare la sosta su ponti, passerelle, argini e nelle vicinanze di corsi d'acqua, non occupare la carreggiata per consentire l'eventuale passaggio dei mezzi di soccorso, allontanarsi da locali seminterrati soggetti ad allagamento e non attraversare sottopassi o guadi durante o subito dopo piogge intense.

Il Comune di Melito Porto Salvo ha avvisato i cittadini di stare attenti.

