Peggiora il meteo diramata l' allerta gialla in tutta la Sicilia

Da messinatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il meteo sulla Sicilia si fa più avverso, con condizioni che si aggravano a Messina e in tutta l'isola. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla valida per tutto il territorio messinese e per l’intera giornata di domani, 1° aprile, in seguito all’ultimo bollettino meteorologico. La misura riguarda tutte le aree dell’isola.

L'ultimo bollettino della Protezione Civile conferma le misure prese già ieri 30 marzo per la provincia messinese, estendendole anche a tutte le altre province della Regione Peggiorano le condizioni meteo a Messina e in tutta la Sicilia. La Protezione Civile ha confermato l'allerta gialla per tutto il territorio messinese, una misura che sarà valida per l'intera giornata di domani 1° aprile dopo l'emissione dell'ultimo bollettino. Passaggio da verde a giallo anche per i settori E, F, G e H che di fatto alzano definitivamente l'allerta in tutta la Regione. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, potrebbero verificarsi frane nei piccoli bacini (<50 kmq) e nelle aree urbanizzate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Aggiornamento allerta meteo, in diretta dalla sede della Protezione civile

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