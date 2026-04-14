Allenamento Inter oggi nuovo giorno di riposo ad Appiano! In vista del Cagliari Chivu spera in un recupero

Oggi l’Inter ha trascorso un altro giorno di riposo ad Appiano, mentre i giocatori si preparano alla prossima sfida contro il Cagliari. Il tecnico spera di recuperare un calciatore in vista della partita, che si giocherà tra pochi giorni. La squadra si allena senza impegni ufficiali e si concentra sulle prossime settimane di campionato. Nessuna partita prevista per oggi, solo lavoro di recupero e preparazione.

di Paolo Moramarco Allenamento Inter, anche oggi giorno di riposo ad Appiano per i nerazzurri! Chivu spera nel recupero di un calciatore in vista del Cagliari. L’ Inter tornerà ad allenarsi da domani alla Pinetina per iniziare la preparazione della sfida contro il Cagliari, anticipo della 33ª giornata di Serie A in programma venerdì sera a San Siro. Dopo il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, lo staff tecnico valuterà attentamente le condizioni della rosa, con particolare attenzione agli infortunati. La situazione di Bisseck. Come riportato da Sky Sport, uno dei principali punti interrogativi riguarda Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Allenamento Inter, oggi nuovo giorno di riposo ad Appiano! In vista del Cagliari Chivu spera in un recupero Leggi anche: Inter news, oggi giorno di riposo ma in 4 lo stesso ad Appiano Leggi anche: Inter news, Chivu concede due giorni di riposo: ripresa domani ad Appiano