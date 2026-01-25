Inter news Chivu concede due giorni di riposo | ripresa domani ad Appiano

Dopo la vittoria contro il Pisa, Cristian Chivu ha deciso di concedere due giorni di riposo all’Inter. La squadra riprenderà gli allenamenti domani ad Appiano, in preparazione alla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, ultima giornata della fase a gironi in programma mercoledì 28 gennaio. Un momento di pausa che mira a rigenerare il gruppo in vista di una partita importante.

Inter news. Dopo il roboante 6-2 rifilato al Pisa, Cristian Chivu ha deciso di cambiare ritmo e gestione: due giorni di riposo totale per l’Inter in vista della sfida decisiva di Champions League contro il Borussia Dortmund, ultima giornata della League Phase in programma mercoledì 28 gennaio. Appiano Gentile è rimasta deserta ieri e lo sarà anche oggi, con la ripresa degli allenamenti fissata per domani. Una scelta precisa, non casuale, come sottolinea La Gazzetta dello Sport: Inter news, 48 ore libere per la squadra. “L’allenatore nerazzurro ha scelto di concedere 48 ore libere ai suoi per ricaricare la squadra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

