Inter news oggi giorno di riposo ma in 4 lo stesso ad Appiano

Oggi, giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, ad Appiano Gentile quattro persone hanno deciso di non interrompere le attività e sono rimaste in loco. Nonostante la pausa ufficiale, queste persone hanno continuato a lavorare o a svolgere impegni nel centro sportivo dell’Inter. La scelta di non fermarsi riguarda alcuni membri dello staff o calciatori, che sono rimasti presenti nel quartier generale nerazzurro.

Inter news. Nonostante il giorno di riposo concesso da Cristian Chivu, ad Appiano Gentile c'è comunque chi ha scelto di non fermarsi. Quattro giocatori dell'Inter si sono infatti presentati al centro sportivo per svolgere lavoro extra e accelerare il percorso di recupero in vista dei prossimi impegni di campionato. Si tratta di Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries, tutti elementi fondamentali per la squadra nerazzurra nel finale di stagione. L'obiettivo è arrivare nelle migliori condizioni possibili alle prossime partite, decisive per difendere il vantaggio in classifica dopo lo stop nel derby. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la situazione dei quattro giocatori è diversa.