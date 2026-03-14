La voce dei motori a Casa Artusi | Mario Donnini racconta i giganti della pista

Lo Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli ha annunciato l'inizio della stagione 2026 con un evento dedicato alla cultura dei motori. Mario Donnini, noto per le sue narrazioni sui protagonisti della pista, condivide le sue esperienze e ricordi legati ai grandi campioni e alle gare che hanno segnato la storia. L'appuntamento si inserisce in un percorso di valorizzazione della passione per le corse e il mondo delle auto.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Firma leggendaria e scrittore poliedrico: l'autore di Autosprint ospite d'onore a Forlimpopoli per svelare i retroscena dei campioni MotoGp, da Valentino Rossi a Marc Márquez Lo Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli riparte con slancio e annuncia l'apertura della stagione 2026 con un evento dedicato alla cultura dei motori. Venerdì 20 marzo, alle 21, la cornice della Chiesa dei Servi (Casa Artusi) ospiterà il celebre giornalista e scrittore Mario Donnini per la presentazione del suo ultimo volume: “I campioni che hanno fatto la storia della MotoGp” (Edizioni Giunti). 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati "La voce dei ricordi": arriva il nuovo romanzo di Mario ScardicchioBRINDISI – Si terrà nella chiesa di Santa Lucia di Brindisi, martedì 20 gennaio alle ore 19:00, il secondo appuntamento della Rassegna del Chiostro... Natale 1908, la voce della memoria: teatro e musica per ricordare Mario FalconeUna serata speciale nella chiesa di San Nicola di Bari con il Movimento Teatrale Kymé e il coro giovanile Note Colorate, tra narrazione, canto e...