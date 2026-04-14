All’Astoria si discute di violenza attraverso il progetto dell’associazione Nostos, che coinvolge le classi quinte del Saffi-Alberti. La responsabile dell’associazione, Emanuela Pedri, ha spiegato che la violenza non si manifesta improvvisamente, ma si sviluppa nel tempo all’interno delle relazioni. Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti su questo tema, affrontando le dinamiche che possono portare a comportamenti violenti.

La violenza non nasce all’improvviso. Cresce nel tempo, dentro le relazioni. Da qui parte il progetto dell’associazione Nostos, guidata da Emanuela Pedri (foto), che coinvolge le classi quinte del Saffi-Alberti. Oggi al cinema Astoria gli studenti parteciperanno a una mattinata che prevede la visione del film ‘La lezione’ di Stefano Mordini, accompagnata da un videomessaggio del regista, e un confronto con alcuni esperti: Gabriella Marano, psicologa clinica e forense, Giuliana Marano, avvocata giuslavorista, e Nicodemo Gentile, avvocato penalista. L’iniziativa nasce dall’impegno della famiglia di Sara Pedri, la giovane ginecologa forlivese scomparsa nel 2021, che si sarebbe tolta la vita nel lago di Santa Giustina a Trento dopo aver subìto presunti episodi di mobbing nel reparto in cui lavorava.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - All’Astoria si parla di violenza con Nostos

Leggi anche: "La voce a te dovuta": al Nostos Teatro la rivoluzione del dire contro il silenzio della violenza

All’ex Astoria un incontro dedicato ai caregiver e al valore del prendersi cura con "Oltre la ricerca"Si è svolto domenica pomeriggio, all’ex Cinema Astoria di Rimini, l’incontro dal titolo “La mano che regge - Il gesto essenziale del caregiver tra...

Argomenti più discussi: All’Astoria si parla di violenza con Nostos; ’A spasso con Daisy’ all’Astoria. L’ironia come arma di crescita; All’ex Astoria un incontro dedicato ai caregiver e al valore del prendersi cura con Oltre la ricerca; Rimini, incontro sui caregiver all’ex Astoria.

IN SICILIA LA PROSSIMA TAPPA DEL TOUR 2026 “Guida la tua agenzia immobiliare al successo” arriva a Palermo il 13 maggio all’Astoria Palace Hotel. Dopo Milano, Bari e Roma il tour di formazione professionale a cura di Bruno Vettore tocca la Sicilia. L’e facebook