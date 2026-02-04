La voce a te dovuta | al Nostos Teatro la rivoluzione del dire contro il silenzio della violenza

Domenica 8 febbraio, al Nostos Teatro di Aversa, debutta

Rompere il silenzio non è solo un atto necessario, è un gesto rivoluzionario. Domenica 8 febbraio alle ore 19:00, il Nostos Teatro di Aversa presenta "La voce a te dovuta", una produzione firmata Piccola Città Teatro che affronta il tema della violenza attraverso una lente inedita, poetica e profondamente vitale. Nato da un’idea di Anna Bocchino ed Ettore Nigro, con i testi di Sharon Amato, lo spettacolo si avvale di un espediente scenico strutturale: la presenza sul palco di due gemelle, Anna e Clara Bocchino. La loro somiglianza non è un semplice vezzo estetico, ma il fulcro di un’indagine sulla dualità, sullo specchiarsi nel dolore dell’altro e sulla necessità di trovare una voce comune per scardinare l’impotenza che spesso circonda le vittime di violenza.🔗 Leggi su Casertanews.it

Lunedì 2 Febbraio ore 20:30 Eternità Primo movimento Restituzione finale Progetto Nostoi Modulo I A cura di Esposti Supporto tecnico Nostos Teatro Con: Salvatore Balsamo, Teresa Barbato, Roberta Ciccarelli, Salvatore De Leo, Francesco Pio Della Volpe facebook