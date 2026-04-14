Allarme truffe religiose | 263 gruppi di falsi esorcisti in Italia

In Italia sono stati individuati 263 gruppi di falsi esorcisti che si spacciano per autorità religiose ufficiali. Questi gruppi prendono di mira persone in situazioni di vulnerabilità, offrendo esorcismi senza autorizzazione. Le autorità hanno avviato indagini per contrastare questa attività illegale, che coinvolge individui che operano senza alcuna licenza o riconoscimento ufficiale. La presenza di queste organizzazioni ha generato preoccupazione tra le forze dell’ordine e le comunità religiose.

Un’ondata di finte autorità religiose sta prendendo di mira persone in stato di vulnerabilità, spacciandosi per vescovi o sacerdoti per compiere esorcismi illegittimi. Il fenomeno, che vede l’impiego di travestimenti e false credenziali per truffare i disperati, è monitorato con estrema attenzione dall’Osservatorio sul pluralismo religioso e dall’Associazione internazionale esorcisti, mentre cresce il numero di richieste di intervento spirituale in tutto il mondo. L’ombra dei falsi ministri sulla disperazione umana. Tra le strade della penisola e gli spazi virtuali del web, si muovono figure che sfruttano il dolore altrui indossando abiti talari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme truffe religiose: 263 gruppi di falsi esorcisti in Italia Falsi operatori Estra tentano di far firmare contratti per altre aziende: è allarme truffeSIENA – Segnalati nuovi casi di comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, si spacciano per... Rimini, allarme truffe Tari: arrivano SMS falsi per rubare datiDiversi residenti di Rimini hanno segnalato all’amministrazione locale l’arrivo di messaggi SMS fraudolenti che simulano comunicazioni ufficiali...