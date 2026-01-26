Anziana cade in casa a Salerno | intervengono vigili del fuoco e 118

Nella tarda mattinata di oggi, a Salerno, i vigili del fuoco e il personale del 118 sono intervenuti in via Crispi a seguito di un’allerta. Una donna anziana, che non rispondeva ai segnali dei condomini, è rimasta coinvolta in un incidente domestico. L’intervento ha permesso di accedere all’appartamento e garantire le necessarie cure. La situazione è sotto controllo, e si stanno valutando le condizioni della donna.

Attimi di preoccupazione nella tarda mattinata in via Crispi, a Salerno. I vigili del fuoco sono intervenuti per accedere a un appartamento dopo l’allarme lanciato da alcuni condomini, insospettiti dal mancato riscontro da parte della donna che viveva all’interno. I soccorritori hanno forzato l’ingresso dall’esterno, mentre sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118. All’interno dell’abitazione si trovava un' anziana, caduta in casa e impossibilitata ad aprire la porta. La donna è stata messa in sicurezza e affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

