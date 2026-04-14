Allarme ghiacciai | il ritmo del disastro accelera -408 gigatonnellate

Nel 2025, il bilancio idrologico globale ha registrato una perdita complessiva di 408 gigatonnellate di ghiaccio, un dato che indica una notevole riduzione delle masse glaciali nel corso dell’anno. Questa diminuzione si riflette nell’aumento del livello dei mari, con effetti diretti sugli ecosistemi e sulle comunità costiere. I dati sono stati comunicati dagli esperti che monitorano costantemente il cambiamento delle calotte glaciali a livello mondiale.

Il bilancio idrologico globale del 2025 evidenzia una drastica riduzione delle masse glaciali, con una perdita netta di 408 gigatonnellate che incide direttamente sul livello dei mari. Il monitoraggio internazionale coordinato dal World Glacier Monitoring Service (Wgms) rivela un’accelerazione senza precedenti rispetto ai decenni passati, mettendo in allarme gli esperti per la gestione delle risorse idriche future. I numeri estratti dallo studio pubblicato su Climate Chronicles indicano che l’innalzamento dei livelli oceanici, escludendo le calotte di Antartide e Groenlandia, ha raggiunto un incremento di 1,1 millimetri nell’ultimo anno idrologico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme ghiacciai: il ritmo del disastro accelera, -408 gigatonnellate TS – Disastro Torino, tris del Genoa e Baroni sempre più in bilico: ritmo da retrocessione!Ancora un ko per il Torino che cade rovinosamente anche in casa del Genoa e complica ulteriormente la sua posizione in classifica. Misterticket, il re del bagarinaggio online: ha acquistato e rivenduto più di 19mila biglietti per 408 eventi. Quali sonoMilano, 16 febbraio 2026 – Dalle sue mani sono passati più di 19mila biglietti per 408 eventi in tutta Italia, sia musicali (in stragrande...