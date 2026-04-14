L’economia mondiale si trova di fronte a molteplici difficoltà, mentre conflitti armati continuano a causare distruzione in diverse aree del pianeta. Le istituzioni finanziarie internazionali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale stanno monitorando attentamente le conseguenze di questa instabilità, cercando di valutare gli effetti di una situazione che coinvolge aspetti sia militari che economici. Le tensioni globali si riflettono sui mercati e sulle strategie di sviluppo adottate dai paesi.

Il mondo è in guerra, una guerra che in molti teatri è, purtroppo, fisica e violenta e in generale si sta sdoganando come competizione totale economico-finanziaria. Lo confermano le dinamiche dell’attuale Terza guerra del Golfo, sospesa per il cessate il fuoco tra Usa e Iran dell’8 aprile ma che difficilmente si potrà definire conclusa fintanto che proseguiranno la sostanziale interdizione dello Stretto di Hormuz, il nascente blocco navale americano, la disruption energetica, gli effetti inflattivi globali del conflitto. A Washington, questa settimana, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e i ministri dell’Economia e delle Finanze del G20 porteranno avanti delle intense riunioni che intersecheranno le tradizionali sessioni primaverili per aggiornare l’outlook dell’economia globale.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Fmi e Banca Mondiale, i conti con l’economia in crisi del mondo in guerra

Guerra in Iran come il Covid, la peggiore crisi energetica: allarme della Banca MondialeLa guerra contro l’Iran ha scatenato una delle più gravi carenze di approvvigionamento nella storia del mercato energetico globale.

La guerra e la crisi, Tajani: “Stretto di Hormuz quasi chiuso, rischi per l’economia mondiale. Rimpatriati 20mila italiani”«Lo Stretto di Hormuz non è formalmente chiuso ma oggi sono passate due o tre navi: siamo a una chiusura sostanziale e non formale».

The Club of Rome Said 1 Billion People. The Strait of Hormuz Is Doing the Math.

Argomenti più discussi: Le due mine vaganti e un rischio mai visto prima: perché ora Fmi e Banca Mondiale temono una tempesta perfetta (e devastante) sull'economia; Asse Fmi, Banca mondiale e Aie: Risposta unica su prezzi e riserve; Fmi-Banca mondiale-Iea, azione comune su impatto guerra in Medio Oriente; Spring meetings di Banca Mondiale e FMI.

Agli incontri dell'Fmi/Banca Mondiale la «mina vagante» non sarà la guerra, ma i due nuovi fattori di rischio - facebook.com facebook

Fmi-Banca mondiale-Iea, azione comune su impatto guerra in Medio Oriente. Risposta coordinata su effetti mercati energia, economia globale e singoli Paesi #ANSA x.com