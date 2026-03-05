Il campionato di Formula Uno 2026 potrebbe vedere cancellati due Gran Premi, quelli in Bahrain e in Arabia Saudita, a causa del conflitto in Medio Oriente. La situazione attuale ha portato alla possibilità di ridurre il numero di gare a 22, anche se il mondiale non è ancora iniziato. La decisione finale dipenderà dallo sviluppo della crisi nella regione.

Nemmeno ha preso il via il Mondiale di Formula Uno 2026 che si rischia seriamente di dover depennare immediatamente due appuntamenti dal calendario. Mentre il fine settimana del Gran Premio di Australia sta per alzare il sipario sulla nuova annata, il conflitto in Medio Oriente rischia di riscrivere il programma del campionato. FIA e Liberty Media stanno valutando una situazione non semplice che andiamo ad analizzare nel dettaglio. Com’è ben noto, qualche giorno fa Stati Uniti e Israele hanno dato il via ad una serie di attacchi verso l’Iran e, da quel momento, tutto il Medio Oriente è finito in stato di guerra. Dal Qatar agli Emirati Arabi nessuno può definirsi tranquillo al momento come ogni Nazione che sia vicina all’Iran. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, il conflitto in Medio Oriente potrebbe ridurre a 22 il numero dei GP: si rischia la cancellazione di Bahrain e Arabia Saudita

GP Bahrain e Arabia Saudita a rischio per tensioni geopolitiche: calendario F1 ridotto a 22 gare?Nell’imminente cornice del paddock di Melbourne si valuta l’impatto potenziale sul programma del mondiale, con due appuntamenti orientati verso il...

Usa-Iran, maxi dispiegamento militare: F-22 in Arabia Saudita e portaerei verso il Medio OrienteTensione tra Usa e Iran: F-22 schierati in Arabia Saudita, portaerei in rotta e oltre 100 velivoli riposizionati.

Altri aggiornamenti su Medio Oriente.

Temi più discussi: F1 | Pirelli: saltati i test sul bagnato in Bahrain per il conflitto in Medio Oriente; F1 2026, calendario a rischio: come il conflitto in Medio Oriente stravolgerà la stagione; GP Australia non a rischio nonostante difficoltà logistiche per conflitto Medio oriente; F1 | La guerra in Medio Oriente durerà a lungo: i GP di Bahrain e Arabia Saudita a forte rischio.

F1 2026, calendario a rischio: come il conflitto in Medio Oriente stravolgerà la stagioneIl primo GP d’Australia è confermato, ma il resto della stagione è un’incognita. Tra voli reindirizzati e scali d’emergenza, spuntano le ipotesi alternative per le tappe in Bahrain e in Arabia Saudita ... fanpage.it

Conflitto Medio Oriente: si complica trasferimento in Australia, ma il GP si faràIl conflitto in Medio Oriente scatenato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran tiene in allerta la Formula 1, che tra meno di una settimana inizierà la sua stagione a Melbourne. L’Australia ovviamente ... formulapassion.it

Il conflitto in Medio Oriente, al sesto giorno, vede una nuova ondata di missili iraniani contro Israele e le basi statunitensi nella regione, mentre Israele ha annunciato attacchi su larga scala contro obiettivi a Teheran. Fonti dell'Idf hanno fatto sapere che Israele - facebook.com facebook

Nel Golfo sono tutti d'accordo: la fine del regime in Iran apre a una nuova èra. Ora il nuovo medio oriente si fa senza gli ayatollah e con lo stato ebraico. intervista a Meir Ben Shabbat, di Sharon Nizza x.com