Il governo italiano ha diffuso una stima che prevede un aumento significativo dei prezzi di benzina e gas tra aprile e luglio, legato a un possibile blocco dello Stretto di Hormuz. La previsione si basa su un'analisi dei rischi legati a eventi geopolitici e alle conseguenze che potrebbero derivarne sui mercati energetici. La situazione ha generato preoccupazioni tra i consumatori e le aziende, in particolare nel settore dei trasporti e dell’industria.

Il governo italiano ha elaborato una proiezione economica che vede i prezzi del carburante e dell’energia subire impennate drastiche tra aprile e luglio, in risposta a un possibile blocco dello Stretto di Hormuz. Le stime ufficiali ipotizzano per il diesel un costo compreso tra 2,1 e 2,5 euro al litro, con un incremento del 61% rispetto ai valori registrati a gennaio, mentre la benzina potrebbe attestarsi tra i 2,15 e i 2,55 euro, segnando un rialzo del 57%. L’impatto sui costi energetici e sulla mobilità nazionale. Le tabelle di Palazzo Chigi delineano uno scenario di forte pressione finanziaria per le famiglie e le imprese italiane. Oltre ai combustibili stradali, il settore dei trasporti aerei deve affrontare una previsione di balzo per il cherosene, che oscillerebbe tra i 200 e i 260 dollari, un aumento pari al 173%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme bollette: benzina e gas schizzano per il rischio Golfo

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