Benzina diesel e gas | la stangata è servita Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran petrolio verso i 100 dollari al barile Torna l’incubo bollette

I prezzi di benzina, diesel e gas sono aumentati sensibilmente dopo l’attacco all’Iran, con il petrolio che si avvicina ai 100 dollari al barile. La situazione sta facendo salire i costi energetici, e le bollette di luce e gas rischiano di diventare più pesanti per le famiglie italiane. Lunedì si registra un incremento evidente sui prezzi al dettaglio.

Il conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani. Lunedì mattina si è aperto con una doccia fredda ai distributori: i prezzi di benzina e diesel sono schizzati ai livelli più alti da oltre un anno, proprio mentre sui mercati internazionali il gas registra un’impennata record del 25%. È l’effetto immediato dell’escalation tra Usa, Israele e Iran, che minaccia ora di trasformarsi in uno shock energetico strutturale con il greggio lanciato verso la soglia dei 100 dollari al barile. I primi segnali si sono visti già all’alba sui listini dei grandi marchi. Secondo le rilevazioni di Staffetta Quotidiana, il gasolio è tornato ai massimi dal febbraio 2025. 🔗 Leggi su Open.online

