In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, l’Archivio di Stato di Roma rende disponibile online l’atto di nascita di Mario Monicelli. Attraverso il Portale Antenati, è possibile consultare facilmente e gratuitamente questo documento storico, contribuendo alla conoscenza delle radici del celebre regista. Un’opportunità per avvicinarsi alla storia personale di Monicelli con un semplice clic.

“In occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano, la rubrica del Portale Antenati Dal registro alla Storia rende omaggio al Maestro Mario Monicelli rendendo consultabile online il suo atto di nascita, conservato presso l’Archivio di Stato di Roma”. Lo comunicano gli Archivi di Stato in una nota pubblicata online. Monicelli è tra i più importanti registi italiani di tutti i tempi, autore di film come ‘La grande guerra’, ‘I soliti ignoti’ e ‘L’armata Brancaleone’. Tarasco: “Fondamentale per valorizzare la memoria collettiva”. “La pubblicazione dell’atto di nascita di Mario Monicelli in occasione della Giornata Mondiale del Cinema Italiano rappresenta un esempio concreto di come gli Archivi di Stato possano avvicinare la nostra storia culturale a tutta la cittadinanza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Archivio di Stato, online l’atto di nascita di Monicelli. Tarasco: “Basta clic per documenti unici”

Poesie e prosa di Maria Costa andranno all'Archivio di Stato, Riposto conserverà i documenti e non MessinaLe poesie e le prose di Maria Costa saranno archiviate presso l'Archivio di Stato di Riposto, che si occuperà della conservazione dei documenti.

Archivio di Stato, uffici salvati documenti lontani: la protesta degli intellettuali messinesiGli intellettuali messinesi si sono riuniti in protesta per denunciare la minaccia alla conservazione dei documenti dell'Archivio di Stato.

