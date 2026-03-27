In vista della finale dei play-off, l’Italia si prepara ad affrontare una nazionale bosniaca composta da giocatori noti nel panorama internazionale. Tra questi, spicca il nome di un attaccante che ha già dimostrato le sue qualità in diverse competizioni, oltre a altri calciatori con esperienze in club di alto livello. La squadra bosniaca presenta elementi conosciuti anche nel nostro campionato e in altri campionati europei.

Bosnia, l’Italia affronterà diverse conoscenze e molti talenti del calcio europeo (e non solo). Tutto quello che c’è da sapere sugli avversari. La notte di Cardiff ha emesso il suo verdetto inappellabile: sarà la Bosnia l’ultima avversaria dell’Italia nel cammino verso il Mondiale. La selezione guidata da Sergej Barbarez ha strappato il pass per la finale superando il Galles ai calci di rigore, dopo un match di estrema sofferenza chiuso sull’1-1 al termine dei supplementari. A trascinare il gruppo è stato ancora una volta l’infinito Edin Dzeko, ma a siglare il penalty decisivo è stato il giovanissimo Alajbegovi?, simbolo di una Bosnia che sta vivendo un profondo ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bosnia, alla scoperta dell’avversaria dell’Italia in finale dei play-off: dall’insidia Dzeko ad altre conoscenze del nostro calcio. Le ultime

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