Alicia morta a 12 anni schiacciata da un albero | il volley la scuola e il dolore di una città intera Video

Una ragazza di 12 anni è deceduta dopo essere stata schiacciata da un albero in un'area vicina alla scuola media della città. La notizia ha suscitato grande shock tra studenti, insegnanti e cittadini, che si sono riuniti per ricordare la giovane. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia della vittima, mentre le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.

«Lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi». La comunità della scuola media “Riccardo Monterisi” di Bisceglie non poteva credere che una sua alunna potesse perdere la vita in modo drammatico, schiacciata da un albero qualche decina di metri dopo aver superato i cancelli dell’istituto per tornare a casa. Alicia Amoruso, 12enne biscegliese, frequentava la classe seconda e non potrà più salutare la famiglia o i suoi compagni di classe. Un epilogo che ha scosso l’intera collettività studentesca, a partire dalla dirigente scolastica Lucia Scarcelli, che ha diffuso un messaggio di cordoglio sui social: «Ci stringiamo attorno alla famiglia, dopo l’improvvisa e prematura scomparsa, in questo momento di enorme sconforto e incommensurabile dolore».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Alicia, morta a 12 anni schiacciata da un albero: il volley, la scuola e il dolore di una città intera Video Leggi anche: Alicia, morta a 12 anni per un albero caduto: il volley, la scuola e il dolore di una città intera Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un...