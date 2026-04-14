Alicia morta a 12 anni per un albero caduto | il volley la scuola e il dolore di una città intera

Una community scolastica di Bisceglie è in lutto dopo la morte di una studentessa di 12 anni, vittima di un albero caduto. La ragazza frequentava una scuola media e il tragico evento ha suscitato grande dolore tra insegnanti, compagni e famiglie. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando un senso di vuoto tra coloro che conoscevano la giovane e la comunità locale.

«Lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti noi». La comunità della scuola media “Riccardo Monterisi” di Bisceglie non poteva credere che una sua alunna potesse perdere la vita in modo drammatico, schiacciata da un albero qualche decina di metri dopo aver superato i cancelli dell’istituto per tornare a casa. Alicia Amoruso, 12enne biscegliese, frequentava la classe seconda e non potrà più salutare la famiglia o i suoi compagni di classe. Un epilogo che ha scosso l’intera collettività studentesca, a partire dalla dirigente scolastica Lucia Scarcelli, che ha diffuso un messaggio di cordoglio sui social: «Ci stringiamo attorno alla famiglia, dopo l’improvvisa e prematura scomparsa, in questo momento di enorme sconforto e incommensurabile dolore».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Alicia, morta a 12 anni per un albero caduto: il volley, la scuola e il dolore di una città intera Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento. Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento.Tragedia a scuola: Alicia, 12 anni, perde la vita sotto un albero schiantato dal vento. Argomenti più discussi: Ecco chi era Alicia la bimba morta schiacciata dall’albero a Bisceglie: una vita spezzata a 12 anni VIDEO; Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteo; Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposo; Ragazzina di 12 anni muore in Puglia: Alicia Amoruso travolta e uccisa da un albero caduto per il forte vento. BISCEGLIE - La Procura di Trani indaga sulla morte di Alicia Amoruso, travolta da un albero abbattuto dal vento. Stop alle lezioni e attivato il Centro operativo comunale per le verifiche di sicurezza - facebook.com facebook Ecco chi era Alicia la bimba morta schiacciata dall’albero a Bisceglie: una vita spezzata a 12 anni - News x.com