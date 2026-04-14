Alghero maxi scarico di rifiuti | indagine lampo becca il colpevole

Le forze dell'ordine di Alghero hanno individuato e fermato la persona responsabile di aver abbandonato ventiquattro sacchi di rifiuti indifferenziati lungo le strade della città. L’intervento è stato rapido e ha portato all’identificazione del soggetto coinvolto, che ora rischia sanzioni amministrative e processuali. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato l’accumulo di rifiuti in diverse zone della zona urbana.

Un individuo è stato identificato e rintracciato dalle autorità dopo aver abbandonato ventiquattro sacchi di rifiuti indifferenziati lungo le strade di Alghero. L’azione illegale, che ha coinvolto lo scarico massiccio di materiale domestico sul ciglio della carreggiata, ha scatenato un intervento coordinato tra la Polizia locale e il Corpo forestale della Sardegna, portando alla scoperta del responsabile del gesto. L’operazione di accertamento e l’identificazione del responsabile. Il ritrovamento dei ventiquattro involucri di immondizia ha dato il via a una serie di verifiche sul territorio. Le squadre del Nucleo ambientale della Polizia locale hanno lavorato in sinergia con i reparti del Corpo forestale della Sardegna per ricostruire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

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