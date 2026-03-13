Alghero così è riuscito a rubare carne pregiata al supermercato | azione lampo della polizia ladro fermato

A Alghero, un cittadino straniero è stato fermato dalla polizia dopo aver tentato di rubare carne pregiata in un supermercato. L'azione è stata rapida e tempestiva, permettendo di bloccare il ladro prima che riuscisse a portare via la merce. L’uomo è stato poi denunciato per tentato furto aggravato.

Ad Alghero un cittadino straniero è stato denunciato perché ritenuto responsabile di tentato furto aggravato ai danni di un supermercato. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, durante un servizio serale di prevenzione e tutela degli esercizi commerciali cittadini. L’intervento della Polizia e la dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di Alghero, impegnati in una serie di controlli mirati a contrastare i reati contro il patrimonio nella città. Nei giorni scorsi, durante l’espletamento di un servizio serale, gli agenti hanno ricevuto una segnalazione riguardante un individuo sospetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

