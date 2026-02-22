Tudor rivendica l’Arsenal ad un altro livello dopo aver subito la prima sconfitta in casa del Tottenham

Igor Tudor attribuisce l’inaspettata sconfitta dell’Arsenal contro il Tottenham a una giornata negativa per la squadra. Dopo aver assistito alla prima sconfitta casalinga, Tudor ha affermato che l’Arsenal è ora “probabilmente la migliore squadra del mondo”. La partita si è conclusa con un risultato di 4-1, e Tudor ha sottolineato che ci sono ancora margini di miglioramento. La squadra si prepara ora a reagire alla battuta d’arresto.

2026-02-22 23:02:00 Il web non parla d’altro: Igor Tudor ha descritto l’Arsenal come “probabilmente la migliore squadra del mondo in questo momento” dopo che la sua prima partita alla guida del Tottenham si è conclusa con una pesante sconfitta per 4-1 nel derby del nord di Londra. Due gol a testa di Eberechi Eze e Viktor Gyokeres hanno assicurato una grande vittoria alla capolista della Premier League, con il pareggio di Randal Kolo Muani nel primo tempo che ha sollevato brevemente le speranze tra i tifosi di casa prima che l’Arsenal si ritirasse. Per Tudor, nominato all’inizio di questo mese in seguito al licenziamento di Thomas Frank, è stata un’introduzione che fa riflettere alla vita in panchina degli Spurs. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tottenham-Arsenal (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici. Prima di Tudor sulla panchina degli SpursIl cambio di allenatore ha portato a nuove difficoltà per l'Arsenal, che ha subito due risultati deludenti in pochi giorni.

Tottenham-Arsenal (domenica 22 febbraio 2026 ore 17:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Prima di Tudor sulla panchina degli SpursIl Tottenham ha cambiato allenatore, e questa decisione ha influenzato la preparazione per il derby contro l'Arsenal.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Pronostico Tottenham-Arsenal: per Tudor debutto chocTottenham-Arsenal è una partita della ventisettesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Com'è andato l'esordio di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham: pesante ko nel derby contro l'ArsenalEsordio da dimenticare per Igor Tudor alla guida del Tottenham. A pochi giorni dall'annuncio della sua firma fino al prossimo 30 giugno al posto dell'esonerato Thomas Frank, il tecnico croato ha fatto ... calciomercato.com

Il potere ha il suo linguaggio e si nutre di simboli, in ogni epoca. Scrive Grazia Musso che nel 1554 un matrimonio suggella un' effimera, ma importante alleanza fra gli Asburgo di Spagna e la corona inglese: tocca a Filippo sposare Maria Tudor. Il matrimonio s - facebook.com facebook