Semenyo riduce il vantaggio dell’Arsenal a due

Durante la partita a Elland Road, Antoine Semenyo ha segnato un gol che ha ridotto il vantaggio dell’Arsenal a due. La sua presenza in campo ha influenzato l’andamento della gara, mentre i giocatori delle due squadre si sono affrontati senza sosta. La fase di gioco si è svolta senza interruzioni significative, confermando l’impatto di Semenyo nel risultato finale.

2026-02-28 21:31:00 Antoine Semenyo ha fatto la differenza a Elland Road. Il Manchester City ha ridotto a due punti il divario in testa alla Premier League vincendo per 1-0 in casa del Leeds United. Si è parlato molto delle prestazioni del Leeds nei calci d'inizio serali a Elland Road in vista di un incontro di prova per gli uomini di Pep Guardiola mentre miravano ad aumentare la pressione sulla capolista Arsenal prima dell'incontro con il Chelsea di domenica. Gli ospiti hanno dovuto resistere alla buona partenza degli uomini di Daniel Farke, ma sono stati premiati nel recupero del primo tempo, quando Antoine Semenyo ha sbloccato la situazione da distanza ravvicinata.