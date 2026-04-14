L’attore ha pubblicato sui social una serie di foto in cui si scambia un bacio con la compagna, per celebrare il Kiss Day. Le immagini ritraggono i due durante un viaggio insieme, con sorrisi e momenti di intimità. La coppia ha una storia che dura da circa 30 anni, come raccontato nelle didascalie degli scatti. La condivisione ha attirato l’attenzione dei follower, che hanno commentato con affetto.

Tra i vari scatti spicca poi un'immagine che arriva direttamente dagli Anni ‘90 in cui la coppia, giovanissima, è ritratta vicina: Alessandro Gassman indossa una maglia aderente, capelli rigorosamente ingellati, casco in una mano e, con l’altra si sporge per baciare sulla guancia Sabrina Knaflitz. L'attrice, a sua volta, porta i capelli sciolti e una giacca di pelle, e socchiude gli occhi avvicinandosi al suo innamorato. I due attori sono una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano: sposati dal 1998, ma insieme dal 1993, i due hanno sempre mostrato la solidità del loro rapporto. Una storia per lo più lontana dai riflettori, con un matrimonio intimo, in Toscana, alla presenza di appena 18 invitati.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, baci per il Kiss Day: una storia d’amore lunga 30 anni

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