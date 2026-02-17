Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano più di trent’anni d’amore | All' inizio è casualità e attrazione dopo i cervelli funzionano nello stesso modo

Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano oltre trent’anni di relazione, dopo essersi incontrati per la prima volta nel 1993 a teatro, dove entrambi erano presenti per supportare un amico. Durante quella serata, hanno condiviso una cena che ha segnato l’inizio della loro storia, e da allora non si sono più lasciati. La loro conoscenza è partita da un’attrazione naturale, poi consolidata da una comprensione reciproca dei pensieri e dei desideri.

Sono sposati dal 1998, ma stanno insieme dal 1993. Lei è nata a Roma il 25 novembre 1968, madre romana e padre piemontese di origini austriache (da qui il cognome), parla tedesco, inglese e francese, ha studiato Lettere all’Università. Alla fine degli anni Ottanta recitò in I picari di Mario Monicelli, negli anni Novanta fece parte del cast de I laureati di Leonardo Pieraccioni. L’ultima prova per il cinema risale al 2001, con Tuttapposto. «Una sera», racconta Alessandro Gassmann, «andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi. Seduta accanto a me c’era la sua amica, Sabrina, appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme e non ci separammo più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano più di trent’anni d’amore: «All'inizio è casualità e attrazione, dopo i cervelli funzionano nello stesso modo» Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Puglia con “Ubi Maior” Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Ubi Maior alla Sala Umberto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026: Leo Gassmann racconta la sua terza volta Naturale; Sanremo 2026: Chi è Leo Gassmann? Età, Canzoni, Fidanzata. Tutto sul Cantante in gara al Festival; Leo Gassmann, papà Alessandro allontanato da Sanremo: i motivi. Alessandro Gassmann con la moglie Sabrina e il figlio Leo: mai visti così. Foto esclusiveSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it Alessandro e Leo Gassmann insieme al concerto di Jamiroquai: Serata pazzescaSerata pazzesca al concerto di Jamiroquai a Milano. L’ultimo gigante del funky jazz. Che figata. Scrive così Alessandro Gassmann su Instagram, pubblicando un breve video del live di giovedì 13 ... romatoday.it "Voterò per il cantante che ha la persona più bella, quindi per Leo Gassmann. Non sono sportivo in questo, tiferò e cercherò di far votare più gente possibile per il mio cantante pop preferito" Le dolci parole di Alessandro Gassmann per suo figlio Leo, che tra p facebook