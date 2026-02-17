Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano più di trent’anni d’amore | All' inizio è casualità e attrazione dopo i cervelli funzionano nello stesso modo

Da vanityfair.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano oltre trent’anni di relazione, dopo essersi incontrati per la prima volta nel 1993 a teatro, dove entrambi erano presenti per supportare un amico. Durante quella serata, hanno condiviso una cena che ha segnato l’inizio della loro storia, e da allora non si sono più lasciati. La loro conoscenza è partita da un’attrazione naturale, poi consolidata da una comprensione reciproca dei pensieri e dei desideri.

Sono sposati dal 1998, ma stanno insieme dal 1993. Lei è nata a Roma il 25 novembre 1968, madre romana e padre piemontese di origini austriache (da qui il cognome), parla tedesco, inglese e francese, ha studiato Lettere all’Università. Alla fine degli anni Ottanta recitò in I picari di Mario Monicelli, negli anni Novanta fece parte del cast de I laureati di Leonardo Pieraccioni. L’ultima prova per il cinema risale al 2001, con Tuttapposto. «Una sera», racconta Alessandro Gassmann, «andai a teatro a vedere Gianmarco Tognazzi. Seduta accanto a me c’era la sua amica, Sabrina, appunto. Dopo il teatro andammo a cena insieme e non ci separammo più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

alessandro gassmann e sabrina knaflitz festeggiano pi249 di trent8217anni d8217amore all inizio 232 casualit224 e attrazione dopo i cervelli funzionano nello stesso modo
© Vanityfair.it - Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz festeggiano più di trent’anni d’amore: «All'inizio è casualità e attrazione, dopo i cervelli funzionano nello stesso modo»

Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Puglia con “Ubi Maior”

Leo Gassmann e Sabrina Knaflitz in Ubi Maior alla Sala Umberto

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sanremo 2026: Leo Gassmann racconta la sua terza volta Naturale; Sanremo 2026: Chi è Leo Gassmann? Età, Canzoni, Fidanzata. Tutto sul Cantante in gara al Festival; Leo Gassmann, papà Alessandro allontanato da Sanremo: i motivi.

Alessandro Gassmann con la moglie Sabrina e il figlio Leo: mai visti così. Foto esclusiveSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Alessandro e Leo Gassmann insieme al concerto di Jamiroquai: Serata pazzescaSerata pazzesca al concerto di Jamiroquai a Milano. L’ultimo gigante del funky jazz. Che figata. Scrive così Alessandro Gassmann su Instagram, pubblicando un breve video del live di giovedì 13 ... romatoday.it