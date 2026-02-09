Pisa operato il cestista Davide Moretti Riuscito l’intervento al tendine d’Achille alla clinica San Rossore

A Pisa, il cestista Davide Moretti è stato operato al tendine d’Achille alla clinica San Rossore. L’intervento si è reso necessario dopo l’infortunio avvenuto l’11 gennaio durante la partita contro Cantù. Ora il giocatore della Pallacanestro Trieste deve affrontare un percorso di recupero.

Pisa, 9 febbraio 2026 – L’ultima partita giocata è stata quella dell11 gennaio contro Cantù. Poi Davide Moretti, giocatore della Pallacanestro Trieste, si è infortunato al tendine d'Achille sinistro. L’intervento chirurgico programmato per il 9 febbraio alla casa di cura San Rossore a Pisa,è infatti perfettamente riuscito. Lo ha detto il professore Niek Van Dijk, che l’ha operato insieme alla sua equipe nella struttura toscana. Il giocatore inizierà fin da subito il percorso riabilitativo, seguito costantemente dallo staff medico, fisioterapico e atletico del Club biancorosso, con l’obiettivo di un completo recupero funzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pisa, operato il cestista Davide Moretti. Riuscito l’intervento al tendine d’Achille alla clinica San RossoreIl giocatore della Pallacanestro Trieste è stato operato dal professor Niek Van Dijk nella struttura pisana. Avviato subito il percorso riabilitativo con l’obiettivo del ritorno in campo ... lanazione.it

Stefano Bossi potrebbe tornare alla Pallacanestro Trieste dopo l'infortunio di Davide Moretti. L'esterno classe '94 in questa stagione ha giocato con la Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio. facebook

Trieste, Davide Moretti si dovrà operare per problematica al tendine d’Achille sinistro #LBASerieA | #pianetabasket x.com