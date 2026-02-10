Il cestista di serie A Davide Moretti operato alla Casa di Cura San Rossore
Davide Moretti, giocatore di pallacanestro di serie A, è stato operato alla Casa di Cura San Rossore. L’intervento riguarda un problema al tendine d’Achille sinistro. Al momento, l’atleta si trova in fase di recupero e le sue condizioni sono stabili. La società Trieste ha confermato che seguirà da vicino l’iter di ripresa di Moretti.
Pallacanestro Trieste e la Casa di Cura San Rossore comunicano che l'atleta Davide Moretti, cestista di livello nazionale, è stato sottoposto a intervento chirurgico per la risoluzione della problematica al tendine d'Achille sinistro. L'operazione, come dichiarato dal Prof. Niek van Dijk che l'ha.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Davide Moretti
Pisa, operato il cestista Davide Moretti. Riuscito l’intervento al tendine d’Achille alla clinica San Rossore
A Pisa, il cestista Davide Moretti è stato operato al tendine d’Achille alla clinica San Rossore.
Federazione Italiana Tennis e Padel e la Casa di Cura San Rossore insieme per sostenere gli atleti
Ultime notizie su Davide Moretti
Argomenti discussi: Il cestista di Serie A Davide Moretti operato a Pisa alla Casa di Cura San Rossore; Razzismo in campo, Fip Calabria condanna l’episodio e si stringe attorno al cestista Donati; Costaglione convocato con l’Olimpia in A1. Plauso del Comune; BASKET / Amedeo Della Valle show: l’albese segna 31 punti contro Milano e porta la sua Brescia in testa alla classifica.
Corsa a due per Mattia UdomIl cestista classe 1993, ex fra le altre di Brindisi e Sassari, è uno dei giocatori in uscita da Bergamo, dopo il ritiro della Blu Basket. sportal.it
Ovazione per il ritorno di Achille Polonara a Sassari: «La mia rinascita»Ovazione da brividi per Achille Polonara nel suo personalissimo ritorno al PalaSerradimigni. Bentornato a casa Achille il maxi striscione che ha accolto il cestista marchigiano, in ovazione di ... corriereadriatico.it
Trieste: Davide Moretti operato con successo alla Casa di Cura San Rossore #LBASerieA | #pianetabasket x.com
Perfettamente riuscito l’intervento di Davide Moretti - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.