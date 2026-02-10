Il cestista di serie A Davide Moretti operato alla Casa di Cura San Rossore

Davide Moretti, giocatore di pallacanestro di serie A, è stato operato alla Casa di Cura San Rossore. L’intervento riguarda un problema al tendine d’Achille sinistro. Al momento, l’atleta si trova in fase di recupero e le sue condizioni sono stabili. La società Trieste ha confermato che seguirà da vicino l’iter di ripresa di Moretti.

