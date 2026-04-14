Alcaraz problema al braccio a Barcellona | rischio ritiro?

Durante il torneo ATP 500 di Barcellona, il tennista spagnolo ha disputato la partita contro un avversario finlandese, vincendo in due set. Durante il match, ha richiesto un time out medico, lasciando intuire la possibilità di un problema al braccio. La sua condizione è stata valutata nel corso della partita, ma non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali infortuni o rischi di ritirarsi dal torneo.