Alcaraz problema al braccio a Barcellona | rischio ritiro?
Durante il torneo ATP 500 di Barcellona, il tennista spagnolo ha disputato la partita contro un avversario finlandese, vincendo in due set. Durante il match, ha richiesto un time out medico, lasciando intuire la possibilità di un problema al braccio. La sua condizione è stata valutata nel corso della partita, ma non sono state fornite informazioni ufficiali su eventuali infortuni o rischi di ritirarsi dal torneo.
(Adnkronos) – Infortunio per Carlos Alcaraz a Barcellona? Oggi, martedì 14 aprile, il tennista spagnolo ha battuto il finlandese Virtanen nel primo turno dell'Atp 500 spagnolo, imponendosi in due set 6-4, 6-2 in una partita condizionata dal medical time out chiamato dal numero 2 del mondo. Durante il primo set infatti, Alcaraz si è toccato il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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