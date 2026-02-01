Australian Open la finale Djokovic-Alcaraz sulla Rod Laver Arena dopo sconfitta di Sinner | 10° sfida tra Novak e Carlos - DIRETTA

Questa mattina alle 9, sulla Rod Laver Arena di Melbourne si gioca la finale degli Australian Open 2026. Djokovic e Alcaraz si preparano a sfidarsi per la decima volta. La partita arriva dopo la sconfitta di Sinner, che non è riuscito a raggiungere la finale. È una sfida tra due grandi del tennis, con Djokovic che cerca il suo nuovo titolo e Alcaraz pronto a confermare il suo talento. La tensione è alta mentre i giocatori si scaldano sul campo.

Giorno della finale degli Australian Open 2026 a Melbourne Park: sulla Rod Laver Arena pronti a sfidarsi alle 9.30 Alcaraz e Djokovic. Il primo per completare il Career Grand Slam, il secondo per raggiungere il suo 25esimo Slam in carriera La decima sfida sul campo da tennis coincide con l'at.

