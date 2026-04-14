Alcaraz acciaccato ma passa il turno a Barcellona La corsa al numero 1 continua

Alcaraz ha superato il suo avversario in due set, vincendo 6-4 6-2 a Barcellona, nonostante un dolore al braccio destro che ha limitato la sua prestazione. La partita si è conclusa con una vittoria che permette all’atleta di proseguire nel torneo, mentre si prepara a sfidare il prossimo avversario giovedì. La corsa al numero uno del ranking mondiale resta aperta.

Barcolla ma resta in piedi l'instancabile Carlos Alcaraz all'esordio dell'Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo, che difende la finale dello scorso anno e che vincendo tornerebbe numero 1 al mondo ha battuto il finlandese Otto Virtanen, qualificato, in due set (6-4 6-2). Un inizio di match un po' faticoso per il murciano sconfitto a Montecarlo in finale da Jannik Sinner. Dopo aver annullato tre palle break nel primo set ha accusato un fastidio al braccio destro che l'ha convinto a chiamare il fisioterapista. Problema rientrato subito, seguito da un break nel decimo gioco che gli vale il primo set 6-4. Secondo parziale in cui Virtanen cala e permette a Carlitos di strappargli la battuta nel secondo game per andare 2-0.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz acciaccato, ma passa il turno a Barcellona. La corsa al numero 1 continua Leggi anche: Sinner torna numero uno al mondo: a Barcellona potrebbe già arrivare il controsorpasso di Alcaraz (ma non sarebbe un problema) | La nuova classifica Atp Alcaraz a Barcellona per riprendersi il numero 1: "Sinner un esempio, ma qui non mi mancherà..."Montecarlo-Barcellona in mattinata e subito un impegno di sponsor insieme a Lorenzo Musetti.