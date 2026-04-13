Il tennista numero due del mondo si prepara a tornare in campo a Barcellona, dove si affronta con il tennista finlandese al primo turno dell’ATP 500. Dopo la sconfitta a Montecarlo contro Sinner, l’atleta si concentra sulla competizione catalana con l’obiettivo di riconquistare la prima posizione in classifica. Sinner, invece, è stato recentemente sconfitto, ma rappresenta un esempio nel circuito professionistico. La partita è prevista domani alle 16.

Montecarlo-Barcellona in mattinata e subito un impegno di sponsor insieme a Lorenzo Musetti. Lo scorso anno c'era il numero 2 italiano nella finale di Montecarlo e le cose erano andate diversamente, complice l'infortunio di Lorenzo. Questa settimana i due si ritrovano all'Atp 500 catalano che ieri ha già visto l'uscita di scena di Jack Draper, fermato dall'ennesimo problema fisico, questa volta a un ginocchio. Carlos è stato protagonista della conferenza stampa pre torneo in cui è tornato sulla finale con Sinner e sulla corsa al numero 1 che potrebbe riprendersi vincendo il titolo catalano: "È una lotta interessante la nostra per il ranking ma penso che entrambi abbiamo ben chiaro in mente che la cosa importante è crescere costantemente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alcaraz a Barcellona per riprendersi il numero 1: "Sinner un esempio, ma qui non mi mancherà..."

Sinner punta Alcaraz: ecco come a Montecarlo può riprendersi il numero 1 del rankingDa oggi a Montecarlo ogni sconfitta può costare a Carlos Alcaraz il numero uno del mondo e ogni vittoria può permettere a Jannik Sinner di...

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SINNER TORNA RE DEL MONDO Ha vinto anche Montecarlo e non si ferma più. Jannik Sinner ha superato ieri in due set (7-6 6-3) l’eterno rivale Carlos Alcaraz, riuscendo quindi nella doppia impresa di conquistare il primo Masters 1000 su terra e - al conte - facebook.com facebook

Carlos Jannik La bromance tra Alcaraz e Sinner si arricchisce di nuovi capitoli Tra i primi due giocatori del mondo ci sono solo sorrisi e buone parole x.com