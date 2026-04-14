Alberto Selly è morto | come ha risposto il cantante alla falsa notizia - VIDEO
Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia falsa della morte di un cantante neomelodico. In risposta a questa voce infondata, l’artista ha commentato in modo diretto, invitando chi ha diffuso la notizia a dedicarsi a attività più costruttive. La notizia si è diffusa attraverso vari canali online, generando sconcerto tra i fan e il pubblico. Il cantante ha poi condiviso un video per chiarire la sua condizione e smentire le voci.
“Trovate un hobby più costruttivo”. Sono queste le parole che il cantante neomelodico Alberto Selly ha usato contro chi ha diffuso, nei giorni scorsi, la notizia della sua presunta morte. In un video sui social ha tranquillizzato i fan allarmati per il circolare della tragica notizia."Mi arrivano.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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