Alberto Selly è morto | come ha risposto il cantante alla falsa notizia - VIDEO

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia falsa della morte di un cantante neomelodico. In risposta a questa voce infondata, l’artista ha commentato in modo diretto, invitando chi ha diffuso la notizia a dedicarsi a attività più costruttive. La notizia si è diffusa attraverso vari canali online, generando sconcerto tra i fan e il pubblico. Il cantante ha poi condiviso un video per chiarire la sua condizione e smentire le voci.