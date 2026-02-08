Questa sera alle 21.30 torna su Rai 1 “Cuori 3”, il medical drama ambientato nel 1974 all’ospedale Molinette di Torino. Alberto si avvicina sempre di più alla cantante misteriosa, ma ancora non si sa perché. I fan sono curiosi di scoprire se tra i due ci sarà un colpo di scena o solo un’amicizia nascosta. La serie continua a tenere alta l’attenzione, tra emozioni e segreti nascosti tra i corridoi dell’ospedale.

S tasera alle 21.30 secondo appuntamento con Cuori 3, il medical drama di Rai 1 ambientato nel 1974 all’ospedale Molinette di Torino. Sono passati cinque anni dai fatti raccontati nelle precedenti stagioni. Delia e Alberto si sono sposati e cercano di avere un figlio. Ma una donna misteriosa si sta intrufolando nella loro relazione. “Cuori 3”, Pilar Fogliati: «Racconto le donne che hanno lottato per noi» X Leggi anche › “Cuori 3”, riparte il medical drama su Rai 1. Delia e Alberto sono sposati e desiderano un figlio Chi è Irma? E che rapporto ha con Alberto? Sembra che si conoscano da tempo. Da quando il dottor Ferraris l’ha salvata da un tentativo di suicidio, continua a preoccuparsi per lei. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alberto è sempre più vicino alla cantante misteriosa. Perché?

Approfondimenti su Alberto Cantante

L’Orologio dell’Apocalisse si avvicina sempre di più alla mezzanotte.

Lorenzo Vezzaro, giovane talento del Cagliari e prodotto della Palestra Inter, si sta affermando come una delle promesse più interessanti del calcio italiano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Alberto Cantante

Argomenti discussi: Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, non è più sacerdote; Cuori 3, Delia e Alberto fanno ancora sognare ma i social criticano la trama: Mi sono persa qualcosa; Radiofreccia Rock Campus, ottava puntata: Alberto, Step e la storia del rock con Led Zeppelin, Guns N' Roses e Dire Straits; Alberto Ravagnani: Lascio la Chiesa per tornare umano. Porto Cristo ovunque, mi danno dell’eretico.

Alberto Ravagnani, il prete influencer originario di Crespino lascia l'altare: «La vita da sacerdote non mi basta più»CRESPINO (ROVIGO) - La sua scelta ha suscitato reazioni diverse su social, quotidiani, trasmissioni radiofoniche che nei giorni scorsi gli hanno dedicato attenzione. Lui è ... ilgazzettino.it

Alberto Ravagnani: «Il ruolo di prete mi stava stretto, metteva a repentaglio la mia libertà: avevo bisogno di ritrovare tutta la mia umanità. Dentro molti sacerdoti, oggi ...Parla il prete influencer che ha annunciato, con scalpore, di avere abbandonato il ministero sacerdotale. E che racconta la sua scelta in un libro: sofferta, ma inevitabile per ritrovare se stesso. Un ... vanityfair.it

Alla fine di via alberto galli ed inizio via giacomo morelli vicino al semaforo si è formato lo stagno mamcano i pesci però facebook

Alberto #Dossena sempre più vicino al ritorno al #Cagliari dal #Como con la formula del prestito. #calciomercato x.com