Incidente stradale in Corso Sempione a Milano morto Simone Bonino ex bodyguard di Alberto Genovese mezzo Amsa gli ha tagliato la strada - VIDEO

Un incidente stradale in Corso Sempione, Milano, ha causato la morte di Simone Bonino, ex bodyguard di Alberto Genovese. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura avrebbe tagliato la strada alla sua BMW, provocando un impatto violento che ha coinvolto anche altri veicoli e strutture stradali. L'incidente ha portato alla tragica perdita di Bonino, di 45 anni.

Dopo lo schianto, la BMW di Simone Bonino è stata trascinata in avanti, abbattendo semaforo e segnaletica verticale, e andando infine a sbattere contro un'altra macchina che arrivava dalla direzione opposta

Milano, ex guardia del corpo di Alberto Genovese muore in un incidente in corso Sempione: lo schianto con un mezzo Amsa. Chi era Simone BoninoSimone Bonino, 45 anni, ex guardia del corpo di Alberto Genovese, è morto questa mattina in un incidente stradale in corso Sempione a Milano.

Incidente in corso Sempione, morto Simone Bonino: era l’ex bodyguard di Alberto GenoveseNella mattinata di sabato 24 gennaio, in corso Sempione a Milano, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due auto e un mezzo dell’Amsa.

Milano, incidente tra tre veicoli in corso Sempione: morto ex bodyguard di Alberto Genovese

Incidente in corso Sempione, morto un uomo. Coinvolto un mezzo AmsaGrave incidente stradale a Milano, intorno alle cinque e un quarto di sabato 24 gennaio, in corso Sempione. Un uomo di 45 anni è morto in seguito allo schianto, avvenuto all'altezza di via Filiberto, ... milanotoday.it

Incidente in corso Sempione: morto Simone Bonino, ex guardia del corpo di Alberto GenoveseL'uomo, che ha 45 anni, è andato in arresto cardiocircolatorio: portato al pronto soccorso in codice rosso, è spirato in ospedale ... milanotoday.it

Non ce l'ha fatta il conducente della Bmw coinvolto nel tragico incidente stradale avvenuto nella mattina di sabato 24 gennaio in corso Sempione a Milano. L'uomo, Simone Bonino, è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale Fatebenefratelli a causa delle gravi - facebook.com facebook

