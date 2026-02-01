Maltempo alberi pericolanti | uno crolla alle spalle del monastero

Questa mattina a Otranto, un albero si è abbattuto alle spalle del monastero delle Clarisse, nel giardino vicino alla strada provinciale 87. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma il crollo ha causato qualche disagio e ha fatto alzare il livello di attenzione sui pericoli del maltempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

A Otranto dopo la notte di pioggia e maltempo è venuto giù un grosso esemplare che si trova all’interno del giardino della struttura religiosa, colpendo il cancello e parte del muro di cinta OTRANTO – Un grosso albero è crollato nelle scorse ore alle spalle del monastero delle Clarisse a Otranto, nella zona del giardino appartenente alla struttura, che si affaccia lunga la strada provinciale 87. A causarne il cedimento il maltempo, le piogge e soprattutto il forte vento che nelle scorse ore ha interessato la Città dei Martiri. L’albero, che si ritrova in prossimità dell’ingresso al giardino ha colpito il cancello e una parte del muro di cinta, fortunatamente senza recare danni a persone.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Otranto Alberi Puglia, maltempo: vento fino a 57 all’ora in Salento Protezione civile, rilevazioni meteo. Coldiretti su situazione alberi pericolanti Nella zona centro-meridionale della Puglia, le raffiche di vento fino a 57 kmh hanno confermato le previsioni di maltempo. Il maltempo colpisce Bari e provincia: alberi caduti e allagamenti. Crolla strada ad Adelfia La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Otranto Alberi Argomenti discussi: Alberi pericolanti, al parco Mario Riva serve il restyling tra abbattimenti e nuove piantumazioni; Oltre 40 interventi dei Vigili del Fuoco nel Cagliaritano per il maltempo; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Maltempo, due cicloni nordafricani sull'Italia: esonda fiume a Sassari, grandi danni alle Eolie. Allerta meteo in otto regioni. Maltempo, alberi pericolanti: uno crolla alle spalle del monasteroA Otranto dopo la notte di pioggia e maltempo è venuto giù un grosso esemplare che si trova all’interno del giardino della struttura religiosa, colpendo il cancello e parte del muro di cinta ... lecceprima.it Maltempo a Catania, vigili del fuoco in azione: alberi pericolanti, tutti gli interventiVigili del fuoco in azioneVigili del fuoco in azione Il maltempo si è abbattuto come ... itacanotizie.it MALTEMPO SULLA SILA: VENTO, NEVE E ALBERI SULLE STRADE. CHIUSA SS 108 E STOP AGLI IMPIANTI DI LORICA Disagi alla viabilità e alle attività turistiche nel territorio silano. Interventi straordinari per la sicurezza, traffico deviato e aggiornamenti in - facebook.com facebook Maltempo: temporali, allagamenti, traffico e alberi caduti. La protesta dei residenti di Bel Poggio: «Isolati» | Video x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.