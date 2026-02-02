Castellabate pronti i nuovi impianti di pubblica illuminazione

La città di Castellabate ha installato nuovi impianti di pubblica illuminazione. I lavori fanno parte di un piano più ampio dell’amministrazione comunale, che punta a migliorare la rete di illuminazione in diverse zone. Ora molte strade che prima restavano al buio avranno luci più forti e sicure. Il Comune continua a investire per rendere le strade più sicure e più illuminate per tutti.

Circa il 90% della rete cittadina è oggi dotata di tecnologia Led, superando le 3.100 lampade a basso consumo Prosegue il piano di potenziamento della rete di pubblica illuminazione del Comune di Castellabate. Nell’ambito dei lavori di adeguamento e ammodernamento degli impianti comunali, l’Amministrazione comunale continua ad investire nell’estensione del servizio su tratti di strada finora privi di illuminazione, garantendo al contempo nuovi standard di efficienza energetica e sicurezza urbana. Martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, a partire dalle ore 17, ci sarà la prima accensione dei nuovi impianti in diversi punti del territorio: San Marco (Via Don Peppino Passarelli), Annunziata (Via Santa Croce), Santa Maria (Via del Mare – Campo Sportivo A.🔗 Leggi su Salernotoday.it

