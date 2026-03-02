La stazione di Valdarno sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni dalle 22:00 di giovedì 5 marzo alle 6:00 di venerdì 6 marzo. La chiusura è prevista per eseguire lavori di manutenzione sugli impianti di stazione. Nessun altro intervento o modifica riguarda le altre parti della rete autostradale in questa fascia oraria.

Arezzo, 2 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di stazione. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Roma: Arezzo; verso Firenze: Incisa Reggello. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A1, la stazione di Valdarno chiude in entrata in entrambe le direzioni, per consentire lavori di manutenzione degli impianti

