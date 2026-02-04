I respiri di James al Trianon Viviani l’omaggio a James Senese

Il Trianon Viviani di Forcella ha dedicato una giornata a James Senese, il famoso sassofonista scomparso di recente. Il teatro ha organizzato un omaggio per ricordarlo, attirando pubblico e appassionati di musica. L’evento ha celebrato la carriera di Senese, tra musica dal vivo e ricordi condivisi.

Il Trianon Viviani, il teatro pubblico di Forcella, dedica una giornata al grande sassofonista recentemente scomparso. Un omaggio a James Senese è il primo dei due appuntamenti della settimana al Trianon Viviani. Sabato 7 febbraio, alle 18, il teatro pubblico di Forcella propone I respiri di James, una giornata dedicata al grande sassofonista recentemente scomparso, che sarebbe dovuto ritornare sul suo palco con un nuovo concerto, tra una mostra fotografica e uno spettacolo composito con filmati, talk, testimonianze e un intervento musicale. Alla presenza della famiglia Senese, con Anna, Pasquale e Costantino, la serata si apre con l’inaugurazione di una mostra con le fotografie di Dino Borelli, Mario Palumbo, Riccardo Piccirillo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “I respiri di James”, al Trianon Viviani l’omaggio a James Senese Approfondimenti su James Senese Al Trianon Viviani, l’omaggio a James Senese Al Trianon Viviani si celebra James Senese con un evento dedicato. Trianon Viviani, l’omaggio a James Senese Questa settimana al Trianon Viviani si apre con un omaggio a James Senese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su James Senese Argomenti discussi: I respiri di James, amarcord per Senese con Marisa Laurito e Carmine Aymone; Trianon Viviani, l'omaggio a James Senese; Al Trianon Viviani, l’omaggio a James Senese; Trianon Viviani: omaggio a James Senese e burlesque nel weekend. 'I respiri di James', omaggio a Senese al Trianon VivianiSi chiama 'i respiri di James' la giornata che il Teatro Trianon Viviani di Napoli dedica al sassofonista James Senese, recentemente scomparso. L'evento è in programma sabato 7 febbraio (ore 18). (ANS ... ansa.it I Respiri di James-talk-incontro omaggio a Mister Sax al Teatro TrianonUn attraversamento emotivo e artistico della vita e dell’opera di James Senese, musicista radicale e uomo di frontiera, che ha trasformato il suono in ... napolivillage.com Conosci "La stanza delle meraviglie" Ti aspettiamo al Trianon Viviani - teatro della Canzone napoletana: l'ingresso è gratuito. Questa Stanza del terzo millennio adotta le moderne tecnologie digitali per vivere emozionalmente le meraviglie della Canzone na - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.