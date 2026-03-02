Arisa Live Tour al Teatro Brancaccio

Arisa sarà in concerto al Teatro Brancaccio con il suo Live Tour, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo e aver raggiunto la Top 5 con la canzone

Reduce da Sanremo, dove è rientrata nella Top 5 con la sua “Magica Favola”, Arisa annuncia le date del suo Live Tour. Il 22 maggio 2026 sarà al Teatro Brancaccio per una delle due date di Live Première e annuncia il Live Tour con un'altra data romana. Arisa tornerà al Brancaccio il 7 dicembre 2026. Il Live Tour toccherà le principali città italiane da novembre a dicembre. I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire dalle 16 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta, raccontando l’amore come un oceano fatto di scoperte, ferite e ritorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Arisa annuncia il “Live Tour”, da novembre nei principali teatri italianiScritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età...

