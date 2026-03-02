Arisa Live Tour al Teatro Brancaccio

Da romatoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arisa sarà in concerto al Teatro Brancaccio con il suo Live Tour, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo e aver raggiunto la Top 5 con la canzone

Reduce da Sanremo, dove è rientrata nella Top 5 con la sua “Magica Favola”, Arisa annuncia le date del suo Live Tour. Il 22 maggio 2026 sarà al Teatro Brancaccio per una delle due date di Live Première e annuncia il Live Tour con un'altra data romana. Arisa tornerà al Brancaccio il 7 dicembre 2026. Il Live Tour toccherà le principali città italiane da novembre a dicembre. I biglietti per le nuove date saranno in vendita a partire dalle 16 di oggi su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. Scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età adulta, raccontando l’amore come un oceano fatto di scoperte, ferite e ritorni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Anastasia il musical al Teatro BrancaccioAnastasia - Il musical torna al Teatro Brancaccio dal 22 gennaio al 1 febbraio 2026.

Arisa annuncia il “Live Tour”, da novembre nei principali teatri italianiScritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, Magica Favola attraversa la vita emotiva di una donna dall’infanzia all’età...

Arisa canta l'Ave Maria nel Duomo di Milano

Video Arisa canta l'Ave Maria nel Duomo di Milano

Tutti gli aggiornamenti su Live Tour.

Temi più discussi: Arisa Live Tour 2026 farà tappa Brescia il 16 dicembre 2026 - Radio Bruno; Arisa: quarto posto a Sanremo 2026 e dieci nuove date del Live Tour. Milano già sold out; Arisa annuncia il Live Tour, da novembre nei principali teatri italiani; Sanremo 2026 fa tappa in Puglia: tutti i concerti dei protagonisti del Festival.

Arisa in concerto - Live Tour 2026Mercoledì 16 dicembre 2026 alle ore 21.00 al Teatro Clerici di Brescia (via San Zeno 168) si chiude il nuovo tour di Arisa: un live che riporta Arisa in una dimensione intima ed emozionante, pensata ... mentelocale.it

live tour arisa live tour alArisa annuncia il Live Tour, da novembre nei principali teatri italianiARISA IN GARA AL 76° FESTIVAL DI SANREMO CON MAGICA FAVOLA SOLD OUT LA DATA DI MILANO DEL 29 MAGGIO DEL LIVE PREMIÈRE (IN PROGRAMMA A ROMA E MILANO) ... romadailynews.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.