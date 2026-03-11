Varese | 3 panel su carcere giornalismo e clima al TuMiTurbi

Il 14 marzo alle 10.00, lo spazio TuMiTurbi di Varese accoglierà l’edizione invernale del camp politico organizzato da Collettiva, con tre panel dedicati a carcere, giornalismo e clima. L’evento coinvolge relatori e partecipanti interessati a discutere di questi temi, offrendo uno spazio di confronto pubblico. La partecipazione è aperta a chi vuole approfondire le questioni trattate.

Il 14 marzo, alle ore 10.00, lo spazio TuMiTurbi a Varese ospiterà l'edizione invernale del camp politico organizzato da Collettiva. Tre panel tematici affronteranno la crisi carceraria, le sfide del giornalismo e l'emergenza climatica, con un pranzo sociale a pagamento e attività aperte alla città. L'iniziativa si propone come momento di partecipazione attiva piuttosto che semplice ascolto passivo. Lo spazio TuMiTurbi come cuore pulsante del dibattito. L'evento si colloca in un contesto urbano dove gli spazi culturali fungono da catalizzatori per il pensiero critico. Il luogo scelto, situato a Castronno in Via Confalonieri, offre una base logistica solida per queste riflessioni collettive.