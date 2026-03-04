Al Teatro Garage in scena Sputo una storia di violenza di genere e ribellione

Sabato 7 marzo alle 21, al Teatro Garage, va in scena “Sputo”, uno spettacolo prodotto da Agave Teatro. È stato scritto e diretto da Manuela Cherubini e vede come protagonista Elena De Carolis. La rappresentazione affronta temi legati alla violenza di genere e alla ribellione. L’evento si svolge nel tradizionale spazio teatrale, con ingresso aperto al pubblico.

Sabato 7 marzo, alle ore 21, al Teatro Garage è in scena lo spettacolo "Sputo", una produzione di Agave Teatro, scritto e diretto da Manuela Cherubini e interpretato da Elena De Carolis. Lo spettacolo è arrivato finalista al Premio Dante Cappelletti Tuttoteatro.com 2022. "Sputo" è la fiaba oscura e necessaria di una giovane donna che lotta per liberarsi dal peso della violenza subita. È la storia di Nina, una sopravvissuta che cerca disperatamente di riconquistare il proprio corpo e la propria voce, strumenti che l'orrore ha tentato di soffocare.

