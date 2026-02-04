Lo scettro di Zeus di Teresa Vatavuk in scena al Teatro Garage

Sabato sera e domenica pomeriggio il Teatro Garage apre le sue porte per mettere in scena “Lo scettro di Zeus” di Teresa Vatavuk. La piece andrà in scena alla Sala Diana, con due spettacoli: il primo sabato alle 21, il secondo domenica alle 17. Gli spettatori sono invitati a vivere un’esperienza teatrale semplice e diretta, senza troppi fronzoli.

Sabato 7 febbraio alle ore 21 e domenica 8 febbraio alle ore 17 alla Sala Diana del Teatro Garage va in scena "Lo scettro di Zeus" di Teresa Vatavuk. Lo spettacolo racconta le vicende del mondo degli dei impazzito per l'abbandono di Zeus da parte della moglie Era, a causa del suo ennesimo.

