In giro con una lunga catena di ferro e una bomboletta spray urticante | denunciato

Una persona è stata denunciata dopo essere stata trovata in strada con una lunga catena di ferro e una bomboletta spray urticante. Non sono state fornite informazioni su cosa avrebbe dovuto farne o sulla destinazione. Le forze dell’ordine hanno fermato e identificato l’individuo, che ora rischia sanzioni previste dalla legge.

Cosa avrebbe dovuto farci e dove fosse diretto non è chiaro. L'uomo però dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere È stato trovato in giro con una lunga catena di ferro e una bomboletta spray urticante. Cosa avrebbe dovuto farci e dove fosse diretto non è chiaro. Per niente. È stato però denunciato, alla Procura di Agrigento, per l'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. A bloccare, e controllare, il tunisino sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Tanto la lunga catena di ferro, quanto lo spray urticante sono stati posti sotto sequestro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

