Urla e minacce al pronto soccorso del Fatebenefratelli | arrestata una ragazza di 24 anni

Prima le urla, poi le minacce a medici e infermieri. Poi l’intervento dei carabinieri al pronto soccorso e le manette. Una ragazza di 24 anni, cittadina italiana senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata al ps del Fatebenefratelli nella mattinata di lunedì 23 marzo. Tutto è iniziato quando la 24enne si è presentata al pronto soccorso. L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile è scattato dopo la richiesta del personale sanitario. La 24enne, infatti, aveva aggredito verbalmente medici infermieri. Non solo, li ha costretti ad attivare i sistema antiaggressione. Proprio per questo motivo è scattata la chiamata al 112. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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