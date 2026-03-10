Fratelli d' Italia lancia Gymnasium la palestra del libero confronto per una sana e buona politica

Fratelli d’Italia ha avviato Gymnasium, una piattaforma dedicata al confronto e alla formazione politica. Il progetto nasce dalla proposta del Coordinamento Provinciale di Avellino e prevede un calendario di incontri e approfondimenti sui principali temi di attualità nazionale e regionale. La palestra si propone come uno spazio aperto per discutere e condividere idee in modo diretto e costruttivo.

Il primo appuntamento della rassegna si terrà sabato 14 marzo alle ore 17.00 presso il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino Nasce per volontà del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia – Avellino, il progetto culturale e formativo Gymansium, un cartellone stabile di approfondimenti, confronti e formazione politica sui grandi temi che attraversano il dibattito pubblico nazionale e regionale con un obiettivo ambizioso quanto necessario: restituire centralità al dibattito competitivo delle idee e istituzionalizzare momenti di dialogo tra studiosi, amministratori, politici, professionisti e cittadini, nella convinzione che la politica per essere pienamente autorevole debba sempre nutrirsi dimomenti di riflessione e di partecipazione consapevole scevra dai pregiudizi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Scuola politica di Fratelli d'Italia, in cento all'ultimo incontro. Buonguerrieri: "Una comunità in crescita"

Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme per togliere l’incarico Onu a Francesca AlbaneseSulla scia delle polemiche legate alle presunte dichiarazioni di Francesca Albanese che hanno fatto infuriare Francia e Germania, FdI ha lanciato sui...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fratelli d'Italia lancia Gymnasium la...

Temi più discussi: Giustizia, Fratelli d’Italia lancia il Sì al referendum: il 12 marzo evento a Milano con Meloni; Fratelli d’Italia sostiene Mercatelli; Referendum Giustizia: Fratelli d’Italia lancia la sfida del Sì con il Sottosegretario Delmastro; Lupi in Puglia, FdI lancia una proposta di legge per monitoraggio e censimento.

Asfaltature in città? Fratelli d’Italia lancia la polemicaNon sono piaciute all’avvocato Loretta Manocchi, coordinatrice di Fratelli d’Italia Fano, le dichiarazioni rilasciate ieri al Carlino dall’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori riguardo le ... ilrestodelcarlino.it

Fratelli d’Italia lancia una raccolta firme per togliere l’incarico Onu a Francesca AlbaneseSulla scia delle polemiche legate alle presunte dichiarazioni di Francesca Albanese che hanno fatto infuriare Francia e Germania, FdI ha lanciato sui social una raccolta firme per chiedere la revoca ... fanpage.it

Fratelli d’Italia vorrebbe usare “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitrice di Sanremo, per la campagna sul referendum sulla giustizia. Il cantante però non si è mai espresso sul voto e a Fanpage dice: “No comment” - facebook.com facebook

Secondo Repubblica, Fratelli d’Italia starebbe pensando di utilizzare il brano di Sal Da Vinci “Per sempre sì” nei prossimi comizi sul referendum. x.com