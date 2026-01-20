A Pescaiola una nuova palestra a cielo aperto

A Pescaiola sono state inaugurate nuove aree sportive all'aperto all’interno dei parchi comunali. Queste zone, dotate di strutture fisse, consentono di praticare attività fisica in ambienti pubblici e accessibili, promuovendo uno stile di vita attivo e salutare per i cittadini. Le aree sono pensate per offrire opportunità di allenamento all'aperto, integrandosi con gli spazi verdi già presenti nel territorio.

"Nuove aree sportive attrezzate all'interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazionedi strutture fisse per lo svolgimento di attività fisica all'aperto". A dare l'annuncio è Federico Rossi Capogruppo Lega di Arezzo, che si è attivato per installare attrezzature sportive nel parco.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.