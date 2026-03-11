Il Campus della Geromina rinasce con nuovi spazi verdi ingressi sicuri e percorsi moderni

Il Campus della Geromina a Treviglio sta subendo un importante intervento di rinnovamento. Sono stati creati nuovi spazi verdi, sono stati migliorati gli ingressi per garantire maggiore sicurezza e sono stati realizzati percorsi moderni all’interno dell’area scolastica. I lavori continuano a ritmo serrato per completare le modifiche previste nel progetto di restyling del campus.

Treviglio. Prosegue a ritmo serrato il piano di restyling del Campus scolastico della frazione trevigliese della Geromina. Il primo lotto di lavori, del valore di 150mila euro, ha già ridisegnato ingressi e aree verdi, migliorando sicurezza e accessibilità. L'amministrazione comunale annuncia ora l'avvio dei nuovi cantieri dedicati al rifacimento del tetto della palestra e alla sistemazione delle facciate. Il Campus ospita la scuola dell' infanzia, la primaria, la palestra e i laboratori negli edifici storici della "Bicettina". "Questo intervento dimostra l'attenzione costante dell'amministrazione per la valorizzazione del patrimonio scolastico – dichiara l'assessore Basilio Mangano -.